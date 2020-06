Google ha introdotto una nuova funzione a tutela della privacy

Google ha reso l’eliminazione automatica dei dati di navigazione – introdotta più di un anno fa – predefinita per i nuovi utenti: prima di mercoledì 24 giugno la funzione doveva essere attivata manualmente, mentre ora sarà già attiva per tutti i nuovi utenti e per chi attiva per la prima volta la cronologia delle posizioni. Sundar Pichai, capo della società che controlla Google e tutti i suoi prodotti, ne ha parlato in un post in cui spiega come funziona: per tutti i nuovi utenti, l’impostazione predefinita prevede che i dati di navigazione vengano eliminati dopo un anno e mezzo, mentre prima i dati rimanevano in possesso di Google finché non era l’utente a eliminarli.

Si può anche cambiare manualmente l’impostazione e scegliere che i dati vengano eliminati dopo tre mesi, ma in ogni caso per poter attivare la funzione bisogna avere la cronologia delle posizioni attiva. Tutto questo è valido solamente per i nuovi utenti o per quelli che attivano la cronologia delle posizioni per la prima volta: i vecchi utenti che avevano già la cronologia delle posizioni attiva, invece, dovranno attivare manualmente l’eliminazione automatica dei dati (qui), sempre scegliendo se mantenerli per un anno e mezzo o per tre mesi.

Questa funzione è attiva su diversi prodotti di Google, tra cui YouTube, dove però l’impostazione predefinita di eliminazione dati conserva la cronologia per 3 anni prima di cancellarla. Anche in questo caso si può cambiare manualmente, scegliendo tra tre mesi o un anno e mezzo. Pichai ha scritto che invece la funzione non è attiva su servizi come Google Drive, Google Foto e Gmail, «che sono pensati per archiviare in modo sicuro i tuoi contenuti».