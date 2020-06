Com’è “The Last of Us 2”

Se fosse vivo Richard Wagner sarebbe interessante fargli provare The Last of Us

2, che esce oggi, dopo che siamo stati chiusi in casa durante una delle stagioni

videoludiche – che supplizio – più aride degli ultimi anni. Perché l’idea di opera

d’arte totale che Wagner perseguiva (un’opera che comprendesse musica, teatro,

danza, poesia, arti figurative etc) dà le vertigini, rischia sempre di risultare

sovraccarica, scollata, stucchevole. Non è per tutti, diciamo. Certo, se sei Wagner

te lo puoi anche permettere. Ma l’autore del gioco, Neil Druckmann, ha deciso di

andare proprio in questa direzione per il secondo capitolo della saga; o meglio, in

tutte le direzioni.

Il mondo di The Last of Us è devastato da una pandemia: un fungo che nel mondo

reale attacca gli insetti, un particolare tipo di Cordyceps, muta e infetta l’uomo. Il

risultato è un’apocalisse simile a quelle degli zombi, che colpisce gli affetti, le

famiglie, i paesi, le città, le nazioni e le società, secondo un copione che

conosciamo bene anche da prima di questa terrificante versione blanda che

stiamo vivendo nel 2020. Ma se Richard Matheson ha scritto Io sono leggenda

nel 1954, è possibile che una storia di zombi ai funghi possa avere così tanto da

dire 66 anni dopo?

Il primo capitolo del gioco uscito nel 2013 raccontava di Joel ed Ellie, un uomo e

una ragazzina che si sceglievano a vicenda nel mondo spietato e assassino in cui

si erano trovati d’improvviso. Era un gioco sull’amore in senso esistenziale, come

strumento per rispondere alla vita, come unico appiglio, come capsula protettiva in

un ambiente diventato solo sopravvivenza, paura e morte. Il mondo era cambiato

da poco, le persone erano ancora sconvolte, cercavano di farsi forza e proteggersi

a vicenda, mentre intorno a loro c’era un inferno indistinto. Ma alle cose, anche

alle più terribili, dopo un po’ ci si abitua. E in genere si trova anche il modo di

rendere l’inferno un posto quasi sopportabile.

The Last of Us 2 è ambientato qualche anno dopo. Adesso Ellie è una ragazza

quasi ventenne, omosessuale, che vive in uno degli accampamenti che le persone

sane hanno costruito per difendersi dagli infetti e dagli altri sani, organizzati in

gruppi e clan tribali sorti spontaneamente. È dura, ma si vive. E non si è più soli

contro il mondo. È tornata a esistere, insomma, in un qualche modo emergenziale

ma più o meno stabile, una forma di società. E da questo contesto scaturisce –

niente spoiler, state tranquilli – l’odio che è protagonista di questo gioco. Nei panni di Ellie, cariche di odio e sete di vendetta, attraversiamo insieme alla nostra

ragazza un mondo reietto, abbandonato, dove le città sono rovine coperte di

vegetazione e occupate dagli animali. Non sono solo gli infetti ad attentare alle

nostre vite, ma anche molti sani diversi da noi.

Naughty Dog, lo studio che ha realizzato The Last of Us 2 in esclusiva per

PlayStation, è responsabile anche della saga di Uncharted: una serie di titoli

spettacolari che ricordano l’universo di Indiana Jones, tra antichi tesori e

archeologi spregiudicati. Il modo in cui Ellie perlustra il mondo, la parte fisica,

ginnica, i paesaggi, tutto questo lato ricorda Uncharted nella fluidità e nel

dettaglio.

Ma The Last of Us 2 non è paragonabile né a quello né ad altri giochi

simili: questo titolo – diciamolo chiaramente – è un capolavoro che al momento è

iscritto a un campionato tutto suo. I videogiochi non sono un solo sport, e ce ne

sono di stupefacenti nelle forme e nei generi più diversi. Ma chi si dedica a grandi

giochi narrativi di ampio respiro che prevedono la recitazione digitalizzata di attori

non ha mai fatto niente di così grande e compiuto.

Accanto all’esplorazione, nel fitto delle foreste, sui corsi d’acqua, tra gli edifici

abbandonati, c’è una moltitudine di generi e toni, sfumature e sottotesti che fanno

di The Last of Us 2 qualcosa di inedito. Nell’arco delle trenta ore abbondanti

necessarie per completare il gioco, si passa dall’azione pura alla riflessione

filosofica, da momenti di terrore che ricordano un survival horror a passaggi di

totale immersione nella natura e nell’introspezione psicologica. Il tutto senza mai

percepire questa vertigine wagneriana come una serie di moduli separati che non

si parlano. Anzi.

I personaggi, a cominciare da Ellie, sono profondi in partenza, e descrivono

evoluzioni per niente scontate, sia in sé che nel rapporto con chi gioca. Ellie in

questo capitolo è violenta, è pronta a tutto, e non si può fare a meno di amarla

anche mentre fa cose terribili per noi e per lei. È Tony Soprano, insomma, Walter

White di Breaking Bad: un personaggio complesso, capace di fare molto male,

con cui empatizziamo anche mentre riconosciamo ogni suo errore.

C’è una differenza, però. Anzi due. Per prima cosa Ellie è una ragazzina lesbica con un

fucile in mano, ed è la protagonista del più grosso blockbuster videoludico

dell’anno (probabilmente di più). E poi questo è un videogioco: dissociarsi

moralmente da un personaggio controverso quando fa del male è già emozionante quando si tratta di azioni che si osservano in un film o una serie, ma

quando sei fisicamente tu a premere il tasto che taglia la gola, le cose diventano

ancora più coinvolgenti.

The Last of Us 2 tiene insieme anche la varietà identitaria di sessi, generi e

orientamenti. Lo fa senza dare la sensazione di rispondere solo a una domanda di

attualità e inclusione. Lo fa certo perché è giusto, ma anche perché avere

personaggi con identità nel complesso molto diversificate li rende meno canonici,

più imprevedibili; sicuramente più adatti a interpretare un mondo nuovo dove

strutture sociali e rapporti personali vanno ripensati.

L’equilibrio tra le parti di racconto e quelle di gioco ha raggiunto un livello tale per

cui, in un’esperienza che dà emozioni da ottovolante, da sparatoria, da romanzo

di formazione, da tragedia greca, da commedia romantica, da horror, da

documentario e non so cos’altro, ciascuna di queste parti è giocata, oltre che vista

nelle sequenze cinematiche. Dopo avere finito il gioco, essendo passati attraverso

questo numero di spaventi, occhi lucidi, pianti e riflessioni, si ricordano non solo i

personaggi e le loro storie, ma anche ore di gioco che trasudano qualità nel senso

specifico di questo linguaggio (la progettazione dei livelli, gli ambienti, le

dinamiche di gioco, le animazioni).

Capita spesso che alla fine di una generazione di console – in autunno arriva la PS5 – esca un gioco che spreme le ultime energie creative della piattaforma, dandole un picco di lustro, prima che si passi ad altro. Questa volta è toccata a The Last of Us 2. Ci sarebbe da dire molto – MOLTO – di più, ma non adesso. Adesso Ellie, il Cordyceps e il loro mondo affettuoso e spietato meritano il vostro tempo. Avvertenza. Si piange. Molto.

***

