Dove vedere Genoa-Parma stasera in TV

Genoa-Parma è una delle due partite di Serie A in programma oggi alle 21.45. Si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova e sarà trasmessa su Dazn. Il Genoa si presenta alla ripresa della Serie A da quartultima classificata, in piena zona retrocessione (è a pari merito con la terzultima, il Lecce, che ieri ha perso contro il Milan). Per l’ennesimo anno la squadra ha pagato lo stravolgimento di rosa e progetti tecnici, tra cessioni e il cambio di tre diversi allenatori. Con l’ultimo di questi, Davide Nicola, sembra essersi tuttavia ritrovata: nell’ultima giornata prima della sospensione aveva battuto il Milan a San Siro. Il Parma invece ha già giocato una partita, sabato pareggiando in trasferta contro il Torino, ed è nono in classifica.

Dove vedere Genoa-Parma

Genoa-Parma verrà trasmessa in diretta dalla piattaforma online Dazn, accessibile in abbonamento da pc, tablet, smart TV e console al costo di 9,99 euro mensili.

Le probabili formazioni di Genoa-Parma

Genoa (3-5-2) Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Behrami, Schone, Sturaro, Criscito; Pandev, Favilli

Parma (4-3-3) Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Barillà; Kulusevski, Cornelius, Karamoh

***

Il Post ha un’affiliazione con Dazn e ottiene un piccolo ricavo se decidete di provare il servizio di streaming partendo dai link presenti in questa pagina.