Due storie di scuola e coronavirus

La scuola è stata uno dei settori più colpiti della pandemia da coronavirus, in Italia più che altrove: le scuole italiane sono fra le poche in Europa a non avere riaperto nelle ultime settimane dell’anno scolastico, quando migliaia di genitori che hanno dovuto ricominciare a lavorare si sono sentiti lasciati a se stessi. Nella nuova puntata del podcast di Konrad, la sezione del Post che si occupa di cose europee, raccontiamo come hanno fatto a riaprire le scuole in Danimarca, dove gli alunni delle scuole primarie e di quelle dell’infanzia, cioè quelli fino a 11 anni, sono tornati in classe il 15 aprile.

Nella seconda parte della puntata parliamo delle migliaia di studenti italiani del progetto Erasmus che si sono trovati all’estero nel picco della pandemia, che hanno dovuto scegliere se rimanere a migliaia di chilometri da casa o affrontare un viaggio di ritorno pieno di difficoltà: ce lo siamo fatti raccontare da Daniela, Andrea, Davide e Alessandra.

Trovate la puntata anche su iTunes o Spotify. Qui, invece, potete recuperare la prime due puntate e quelle della prima stagione, uscite fra il 2018 e il 2019.

