Alex Zanardi ha avuto un grave incidente stradale nei pressi di Siena ed è stato trasportato in elicottero in ospedale

Alex Zanardi è stato coinvolto in un incidente stradale nei pressi di Siena, mentre stava partecipando in handbike a una tappa della gara a staffetta “Obiettivo tricolore”, a cui partecipano atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica. L’incidente è avvenuto sulla statale 146 nel comune di Pienza, in provincia di Siena, e Zanardi è stato trasferito in ospedale in elicottero. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe scontrato con un camion. ANSA scrive che Zanardi avrebbe subito più traumi e che è stato trasferito in codice 3 all’ospedale Le Scotte di Siena.

Zanardi ha 53 anni ed è un ex pilota automobilistico di Formula 1: dopo aver perso entrambe le gambe in un incidente di gara nel 2001, ha cominciato a gareggiare con la handbike, la bicicletta a tre ruote che si spinge con le braccia, e ha vinto quattro medaglie d’oro ai Giochi paralimpici di Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016.