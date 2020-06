Il Napoli ha vinto la Coppa Italia

Il Napoli ha vinto la 73ª edizione della Coppa Italia battendo 4-2 ai calci di rigore la Juventus allo Stadio Olimpico di Roma. I tempi regolamentari si sono conclusi in parità, senza reti: la Juventus ha controllato il possesso palla per la maggior parte della partita, ma il Napoli si è sempre difeso bene ed è riuscito a rendersi più pericoloso con diverse occasioni da gol (e due pali colpiti, l’ultimo a pochi secondi dal novantesimo). Senza tempi supplementari, eliminati per risparmiare minuti di gioco alle squadre in vista della ripresa del campionato, ai rigori sono stati decisivi gli errori di Dybala e Danilo. Per il Napoli è la sesta Coppa Italia in 94 anni di storia; per il suo allenatore, Gennaro Gattuso, è il primo trofeo da allenatore.