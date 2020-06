Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per limitare l’uso della forza della polizia statunitense in alcune situazioni

Martedì il presidente statunitense Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per incoraggiare alcuni cambiamenti nella polizia statunitense, un tema di cui si sta parlando molto a causa della morte di George Floyd, l’uomo afroamericano ucciso a Minneapolis il 25 maggio mentre veniva arrestato con violenza dalla polizia.

Nel provvedimento firmato da Trump, con l’obiettivo di limitare l’uso della forza della polizia in alcune situazioni, sono indicate alcune linee guida che dovranno poi essere specificate dal dipartimento di Giustizia e dal Congresso statunitense: tra le altre cose, è prevista la creazione di un database federale che contenga i reclami contro i poliziotti, ed è previsto l’impiego di assistenti sociali a fianco degli agenti per affrontare i casi non violenti, come quelli che coinvolgono tossicodipendenti o senzatetto. La misura prevede anche che i dipartimenti di polizia che ottengano certificazioni in merito alla riduzione dell’uso della forza avranno la priorità nell’assegnazione di sovvenzioni federali.

Il New York Times ha scritto che l’ordine firmato da Trump avrà però un impatto immediato molto limitato sulle pratiche adottate dalla polizia, oltre al fatto che non prevede riforme profonde dei dipartimenti locali e non si sofferma sul tema del razzismo nelle forze dell’ordine, diversamente da quanto avrebbero voluto molti attivisti.

