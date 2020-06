Le previsioni meteo per lunedì 8 giugno

Le previsioni meteo per lunedì dicono che sarà una giornata piovosa e nuvolosa in diverse regioni italiane, mentre il tempo sarà migliore in Toscana, Emilia-Romagna, Sicilia e Sardegna. Al Nord ci potranno essere temporali particolarmente intensi in Friuli-Venezia Giulia, al Centro pioverà parecchio sulle regioni tirreniche e in particolare nel Lazio centromeridionale, al Sud sono previste piogge in Campania, Calabria e Puglia.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.