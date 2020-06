Le previsioni meteo per domenica 7 giugno

Le previsioni meteo per domenica dicono che sarà una giornata piovosa al Nord, parzialmente nuvolosa e con qualche pioggia al Centro e generalmente soleggiata al Sud. Al Nord la mattina ci sarà cielo molto nuvoloso sulle regioni alpine e in Liguria, con temporali diffusi, e la situazione peggiorerà nel pomeriggio con l’arrivo di temporali anche in altre zone. Al Centro il cielo sarà per lo più nuvoloso, con temporali intensi nel nord della Toscana e sull’area appenninica. Al Sud il cielo sarà sereno soprattutto al mattino, ma nel pomeriggio diventerà nuvoloso. Le temperature rimarranno stazionarie o saranno in lieve aumento in tutto il paese.

Leggi anche:

– Leggi anche: L’OMS ha cambiato idea sulle mascherine

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.