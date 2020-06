L’Unione Europea è stata all’altezza?

L’epidemia da coronavirus è stata la prima grave emergenza sanitaria affrontata dall’Europa da quando esiste l’Unione Europea. Le istituzioni comunitarie hanno approvato decine di misure per limitare la diffusione della pandemia e soprattutto bilanciare la crisi economica che ha provocato, e che produrrà conseguenze ancora per molti anni. Nella prima puntata della seconda stagione del podcast di Konrad, la sezione del Post che si occupa di cose europee, proviamo a capire se e quanto ci sia riuscita. Gli ospiti della puntata sono sono l’analista economica Silvia Merler e il collaboratore del Parlamento Europeo Luigi Daniele.

Trovate la puntata anche su iTunes o Spotify. Qui, invece, potete recuperare le puntate della prima stagione, pubblicate fra il 2018 e il 2019. La redazione di Konrad cura anche una newsletter che esce ogni due settimane: ci si iscrive qui.

***