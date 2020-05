Le previsioni del tempo per domani, domenica 31 maggio, non sono quelle che probabilmente speravate di vedere. La giornata inizierà nuvolosa e piovosa in tutto il Nord e il Sud Italia. Se le cose al Nord dovrebbero migliorare nel corso della giornata, al Sud sono previste piogge e temporali fino a sera. Andrà meglio al Centro e in Sardegna, dove è previsto sole nelle zone costiere e qualche piovasco lungo gli Appennini.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.