La Serie A riprenderà sabato 20 giugno

Al termine della riunione iniziata giovedì alle 18.30 tra governo, FIGC, leghe e rappresentanti di calciatori, allenatori e arbitri, il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha comunicato che il campionato di Serie A potrà riprendere sabato 20 giugno mentre la Serie B ripartirà venerdì 26. Nei prossimi giorni la Lega Serie A dovrà decidere se iniziare con i recuperi o con le dieci partite della 27ª giornata. Spadafora ha aggiunto che dal 13 al 17 giugno potrebbero giocarsi semifinali (Juventus-Milan, Napoli-Inter) e finale di Coppa Italia.

Prima della riunione il Comitato tecnico scientifico aveva approvato il protocollo di sicurezza delle partite, con misure simili a quelle messe in atto nelle ultime due settimane dalla Bundesliga tedesca. Negli stadi di Serie A saranno quindi ammesse non più di trecento persone fra giocatori, staff, dirigenti, arbitri, tecnici e altri addetti. Non ci saranno cerimonie prima del calcio d’inizio e tutte le persone ammesse all’interno degli impianti dovranno attenersi, quando possibile, alle norme di distanziamento.

Per ottenere il via libera, la FIGC ha garantito al governo due piani di riserva in caso di nuova sospensione: il primo prevede l’interruzione del campionato e la sua conclusione tramite playoff e playout, mentre il secondo il “congelamento” della classifica.

