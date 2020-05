La Premier League inglese ripartirà il 17 giugno

Nel giorno della ripresa degli allenamenti di gruppo, la Premier League inglese ha stabilito mercoledì 17 giugno come data per la ripresa del campionato, interrotto lo scorso 9 marzo prima della 30ª giornata. La sera del 17 giugno si giocheranno subito due recuperi: Manchester City-Arsenal e Aston Villa-Sheffield United. Nel fine settimana tra il 19 e il 21 giugno si disputerà per intero la 30ª giornata con dieci partite in programma, tra le quali Aston Villa-Chelsea, Everton-Liverpool e Tottenham-Manchester United. Gli incontri si giocheranno a porte chiuse con le stesse misure di sicurezza adottate dalla Bundesliga tedesca: in Inghilterra verranno trasmessi da Sky Sports, BT Sport, BBC e Amazon Prime.

