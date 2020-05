Copertine di aprile e maggio 2020

Molti dei libri che avrebbero dovuto essere pubblicati ad aprile sono usciti a maggio e altri che sarebbero dovuti uscire a maggio saranno pubblicati nei prossimi mesi, perché con la prolungata chiusura delle librerie fisiche sono stati venduti molto meno libri e le case editrici hanno dovuto pensare delle strategie per evitare di perdere troppi soldi. Quindi sono stati mesi di esperimenti (in gran parte digitali, come le collane Microgrammi di Adelphi, gli Squali della Nave di Teseo e, prossimamente, Scatti di Sur) e date da destinarsi, ma ci sono state anche copertine che hanno attirato la nostra attenzione, perché originali e inventive o per quello che promettono, come ogni mese.