Secondo l’OIM e Alarm Phone 98 migranti soccorsi da una nave mercantile portoghese sono stati riportati in Libia

Secondo l’OIM, Organizzazione Internazionale per le migrazioni, 98 migranti diretti in Europa attraverso il Mediterraneo centrale sarebbero stati soccorsi il 25 maggi0 da una nave commerciale battente bandiera portoghese. I migranti sarebbero stati poi affidati a una nave della Guardia Costiera libica e riportati in Libia, dove sono stati fatti sbarcare. Federico Soda, capo missione dell’OIM libica, ha confermato che lo sbarco è avvenuto dicendo che membri dell’organizzazione erano presenti per prestare la «necessaria assistenza».

???? Update: 98 migrants who were returned to Libya by a commercial ship have now disembarked. IOM teams were onsite to provide needed assistance. — IOM Libya (@IOM_Libya) May 27, 2020

Alarm Phone, il servizio telefonico che segnala la presenza dei migranti in difficoltà nel Mediterraneo, aveva localizzato nella mattina del 25 maggio l’imbarcazione, in difficoltà con i 98 migranti a bordo (inizialmente si pensava fossero 91) 60 chilometri a nord di Al Khoms sulla costa libica. Alarm Phone aveva tentato di segnalare alle autorità libiche e a quelle europee la presenza e la posizione dei naufraghi, ma senza successo.

????Questa mattina una barca in pericolo con ~91 persone in fuga dalla #Libia ha chiamato #AlarmPhone! Sono disperati e hanno bisogno di soccorso immediato! Sono a 60MN da #AlKhoms. Abbiamo informato autorità libiche e europee, ma non rispondo al telefono. Non lasciateli annegare! pic.twitter.com/rC8aqZjXyk — Alarm Phone (@alarm_phone) May 25, 2020

Anche Alarm Phone conferma che dopo essere stati soccorsi da una nave commerciale i migranti sarebbero stati portati a Misurata dalla Guardia Costiera libica, contro la loro volontà. «Siamo sollevati che siano stati mandati i soccorsi – ha scritto Alarm Phone su Twitter – ma contestiamo il fatto che vengano riportati in Libia, un paese in guerra, contro la loro volontà. Verranno riportati nei campi di tortura. Questo è stato un respingimento per delega. Le persone avrebbero dovuto essere portate in salvo in Europa».

Secondo diversi esperti il fatto che la nave portoghese abbia affidato i migranti alla Guardia Costiera libica equivarrebbe a un respingimento, una pratica che viola la cosiddetta convenzione di Amburgo del 1979 e altre norme sul soccorso marittimo che prevedono che gli sbarchi dei migranti soccorsi nel Mediterraneo da navi europee debbano avvenire nel primo “porto sicuro” sia per prossimità geografica sia dal punto di vista del rispetto dei diritti umani.