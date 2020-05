Meteo: le previsioni per domenica 24 maggio

Domani, domenica 24 maggio, non sarà la migliore giornata di sole degli ultimi tempi. Al Nord sono previste un po’ di nuvole soprattutto al mattino e nelle zone orientali, anche se il cielo dovrebbe rasserenarsi al pomeriggio. Nelle zone alpine ci sarà cielo parzialmente nuvoloso. Anche al Centro ci saranno nuvole e qualche pioggia, soprattutto nelle zone appenniniche, ma la situazione migliorerà al pomeriggio e alla sera. Il tempo non sarà bellissimo nelle regioni adriatiche e in Umbria, mentre nelle altre aree tirreniche il cielo sarà più sereno. Al Sud pioverà in alcune zone del Molise e della Puglia settentrionale, e in generale ci sarà cielo abbastanza nuvoloso.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.