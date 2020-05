Le mozioni di sfiducia contro il ministro Bonafede

Mercoledì alle 9.30 al Senato si voteranno due mozioni di sfiducia contro il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, presentate dall’opposizione di centrodestra e da +Europa dopo le accuse del magistrato Nino Di Matteo, secondo il quale nel 2018 Bonafede gli negò un prestigioso incarico al ministero della Giustizia per via di alcune pressioni ricevute da boss mafiosi.

Il voto determinante sulla sfiducia a Bonafede, del Movimento 5 Stelle, potrebbe essere quello della delegazione di Italia Viva, il partito fondato dall’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, che conta 17 senatori e che fa parte della maggioranza, pur essendo spesso in aperta polemica con il governo. Per questo, negli scorsi giorni ci sono state intense trattative tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i leader di Italia Viva per convincerli a non votare la sfiducia a Bonafede, che potrebbe provocare una crisi di governo.

Da giorni si parla quindi di cosa potrebbe succedere se cadesse il governo, e si sono accumulate previsioni su possibili governi di unità nazionali e nuove elezioni. Ma gli ultimi sviluppi fanno pensare che la crisi possa rientrare prima ancora di cominciare. Secondo Repubblica, infatti, un incontro di martedì tra Conte e l’ex ministra Maria Elena Boschi, di Italia Viva, avrebbe sbloccato la situazione e assicurato la fiducia a Bonafede, in cambio di alcune concessioni. Da giorni i ministri e i leader del Partito Democratico, forza principale del governo insieme al M5S, lanciano messaggi piuttosto espliciti per invitare Italia Viva a votare la fiducia.

Ciononostante Italia Viva non ha ancora annunciato la propria intenzione di voto, e per questo c’è stata a lungo grande incertezza al governo: per passare, la mozione di sfiducia deve ottenere più voti di quelli contrari. L’opposizione di centrodestra conta di 139 voti sui 320 senatori, quasi certamente insufficienti, e per questo a preoccupare maggiormente il governo è la mozione di +Europa, che ha come prima firmataria Emma Bonino: se ottenesse compattamente i voti del centrodestra, come sembra probabile da ieri, la sfiducia in teoria potrebbe venire approvata con i 17 voti di Italia Viva.

Da giorni si specula quindi sulle intenzioni di voto dei singoli senatori, anche se da martedì sera sembra che il partito di Renzi si sia orientato verso la fiducia: secondo i giornali, in cambio Conte potrebbe aver fatto promesse su una serie di misure per favorire l’edilizia e sbloccare i cantieri che nelle intenzioni di Renzi dovrebbero ammontare a 120 miliardi di euro e su un possibile rimpasto di governo nelle prossime settimane.

Sempre Repubblica dice che Renzi pronuncerà al Senato un discorso in cui, in sostanza, dovrebbe annunciare la fiducia di Italia Viva a Bonafede facendo però pesare al M5S il fatto che in passato avevano presentato diverse mozioni di sfiducia contro i ministri del Partito Democratico.