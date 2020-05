Shops è la nuova funzione di Facebook che permette ai negozi di creare cataloghi per vendite online

Mark Zuckerberg, fondatore e direttore esecutivo di Facebook, ha annunciato una serie di strumenti per favorire l’e-commerce, il più importante dei quali sono gli Shops. Saranno disponibili su Instagram e Facebook e consentiranno ai negozi di aprire, gratuitamente, delle vetrine con un catalogo dei loro prodotti; gli utenti potranno acquistarli direttamente su Facebook e Instagram o venire reindirizzati sul sito del venditore. Facebook ha detto che prossimamente gli Shops saranno disponibili su tutti i social e le piattaforme del gruppo, tra cui Messenger e WhatsApp: in questo modo, i venditori avranno accesso a quasi tre miliardi di persone con un unico catalogo online.

Today we're introducing Facebook Shops, which will make it easy for businesses to set up a single online store on both @facebookapp and @instagram, and soon @messenger and @WhatsApp too pic.twitter.com/bBloRGBFzP — Facebook (@Facebook) May 19, 2020

Nei prossimi mesi, gli Shops su Instagram verranno segnalati con un tasto specifico sempre presente sulla pagina iniziale della app. Tra gli altri strumenti per rafforzare l’e-commerce c’è anche la possibilità per le aziende di taggare i prodotti nei video, qualcosa di simile a un canale di acquisti in tv; anche gli influencer potranno taggare i loro sponsor nei video.

Le nuove funzioni mostrano l’intenzione di Facebook di modificare il proprio modello economico, basato perlopiù sulla pubblicità, e di diventare un luogo dove fare shopping, facendo concorrenza a grossi rivenditori come Amazon e eBay. Zuckerberg ha detto che il gruppo ci stava lavorando da tempo, ma che ha accelerato i tempi in seguito alla crisi causata dal coronavirus, che ha costretto molti negozi a chiudere e a potersi appoggiare solo alla vendita online.