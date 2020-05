Alcune zone di Milano sono allagate per un forte temporale che ha fatto esondare il fiume Seveso

A Milano c’è stato un forte temporale nella notte tra giovedì e venerdì. Verso le 3 di notte ha causato l’esondazione del fiume Seveso, che ha allagato alcune zone della città e in particolare il quartiere Niguarda, facendo saltare, in alcune zone, la corrente elettrica. Anche il fiume Lambro si è ingrossato e rischia l’esondazione. Diverse strade, sottopassi e cantine sono stati sommersi dall’acqua, la Protezione Civile è intervenuta più volte per contenere gli allagamenti e ripristinare la corrente elettrica.

#allerta arancione #maltempo per temporali forti e poi vento forte nodo idraulico #Milano Attivato il Centro Operativo @ComuneMI e monitoraggio livelli fiumi #Seveso e #Lambro. Allerta Protezione civile, Polizia locale e MM da oggi #14maggio alle 21 di domani #15maggio Attenzione — Marco Granelli (@MarcoGranelliMI) May 14, 2020

L’assessore a Mobilità e Lavori pubblici del Comune di Milano, Marco Granelli, ha detto che è stato attivato il Centro Operativo Comunale (COC) dalle ore 18 di ieri, giovedì 14 maggio, in seguiti dell’allerta per il rischio di temporali ed esondazioni del Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia. Il Centro ha il compito di proporre un piano di emergenza e di assistenza alla popolazione. Stamattina continua a piovere ed è prevista pioggia fino a metà mattinata.