Chi è Carlos Sainz Jr., prossimo pilota della Ferrari

Dal 2021 il pilota spagnolo Carlos Sainz Jr. sarà la seconda guida della Ferrari in Formula 1 accanto al monegasco Charles Leclerc. Sainz sarà il terzo pilota spagnolo nella storia della Ferrari dopo Fernando Alonso e Alfonso de Portago. Insieme a Leclerc formerà la coppia più giovane mai avuta dalla Ferrari in Formula 1: Sainz compirà 26 anni a settembre mentre Leclerc 23 a ottobre.

In 102 Gran Premi disputati in Formula 1, Sainz ha ottenuto un solo podio: in Brasile nella penultima gara della passata stagione, grazie a una penalità inflitta a Lewis Hamilton al termine della corsa. Se si tengono in considerazione soltanto i risultati ottenuti in pista, il suo miglior piazzamento è un sesto posto. Corre in Formula 1 dal 2015 e finora ha gareggiato con la Toro Rosso, dove è stato compagno di Max Verstappen, nella Renault e in McLaren. È originario di Madrid ed è figlio del famoso pilota di rally Carlos Sainz, due volte campione del mondo e vincitore di tre edizioni della Dakar, l’ultima delle quali ottenuta quest’anno in Arabia Saudita.

Secondo le indiscrezioni raccolte dai giornali, Sainz sarebbe stato preferito a Daniel Ricciardo, pilota australiano più esperto ingaggiato dalla McLaren in vista della prossima stagione, perché ritenuto più adatto al ruolo di secondo pilota accanto a Leclerc. L’ingaggio dello spagnolo comporterà anche un notevole risparmio per la Ferrari, utile in questo periodo di incertezze e anche in vista dell’introduzione del nuovo regolamento, che comporterà un aumento delle spese per tutte le scuderie.