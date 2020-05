Le foto della ripresa degli allenamenti in Serie A

In attesa di capire se il campionato di calcio di Serie A potrà terminare la stagione in corso, la maggior parte delle squadre ha ripreso ad allenarsi nei propri centri sportivi, pur fra molte novità e limitazioni per via delle restrizioni ancora in vigore a causa del coronavirus. Gli esercizi sono perlopiù individuali e di tipo atletico, per recuperare la forma perduta nei due mesi di pausa: ai giocatori viene provata la febbre e indicato di indossare le protezioni individuali mentre non stanno correndo. Gli allenatori e i dirigenti, a giudicare dalle foto di questi giorni, le indossano praticamente sempre.

Negli ultimi giorni si è molto discusso se e quando ricominciare a giocare, dato che in alcuni paesi i governi hanno già preso una decisione definitiva. Ieri il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha fatto sapere che a breve il comitato tecnico-scientifico del governo dovrebbe esprimersi sul protocollo presentato dalla federazione calcistica italiana per riprendere a giocare in sicurezza, per quanto possibile, nelle prossime settimane.