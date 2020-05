I vincitori dei David di Donatello

I David di Donatello, i più importanti premi del cinema italiano, sono stati assegnati venerdì sera. Il traditore, l’ultimo film del regista Marco Bellocchio sulla vita del boss mafioso Tommaso Buscetta, ha vinto i premi più importanti: quello al miglior film, alla migliore regia, e la miglior sceneggiatura originale, oltre che quelli per il miglior attore protagonista (a Pierfrancesco Favino), per il migliore attore non protagonista (a Luigi Lo Cascio) e per il miglior montaggio. Tra i film più premiati ci sono anche Pinocchio di Matteo Garrone – che ha ottenuto tutti i principali premi tecnici – e Il primo re di Matteo Rovere.

Miglior film – Il traditore, Marco Bellocchio

Miglior regia – Marco Bellocchio, Il traditore

Miglior attore – Pierfrancesco Favino, Il traditore

Miglior attrice – Jasmine Trinca, La dea Fortuna

Miglior attore non protagonista – Luigi Lo Cascio, Il traditore

Miglior attrice non protagonista – Valeria Golino, 5 è il numero perfetto

Miglior regista esordiente – Phaim Bhuiyan, Bangla

Miglior sceneggiatura originale – Marco Bellocchio, Ludovica Rampoldi, Valia Santella, Francesco Piccoli, Il traditore

Miglior sceneggiatura non originale – Maurizio Braucci e Pietro Marcello, Martin Eden

Miglior montaggio – Francesca Calvelli, Il traditore

Miglior fotografia – Daniele Cipri, Il primo re

Miglior scenografia – Dimitri Capuani, Pinocchio

Migliori costumi – Massimo Cantini Parrini, Pinocchio

Miglior trucco – Dalia Colli e Mark Coulier, Pinocchio

Migliori acconciature – Francesco Pegoretti, Pinocchio

Miglior musicista – L’Orchestra di Piazza Vittorio, per Il flauto magico di piazza Vittorio

Miglior canzone originale – Che vita meravigliosa, di Antonio Diodato, La dea fortuna

Miglior suono – Il primo re

Miglior film straniero – Parasite, Bong Joon Ho

Migliori effetti visivi – Theo Demiris e Rodolfo Migliari, Pinocchio

Miglior documentario – Selfie, Agostino Ferrente

Miglior cortometraggio – Inverno, Giulio Mastromauro

Miglior produttore – Andrea Paris, Matteo Rovere, Il primo re

David dello spettatore – Il primo Natale di Ficarra e Picone.

David speciale 2020 – Franca Valeri