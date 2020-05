La circolare del ministero dell’Interno sulla “Fase 2”

Il ministero dell’Interno ha pubblicato online una circolare inviata ai prefetti in cui prova a chiarire alcuni punti del decreto del presidente del Consiglio (DPCM) del 26 aprile, che da domani introdurrà alcuni allentamenti delle misure restrittive sugli spostamenti.

A proposito del termine “congiunti”, la circolare spiega, citando una sentenza della Corte di Cassazione, che si tratta di «relazioni connotate “da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti”». Il governo, nelle sue FAQ (risposte a domande frequenti) aveva dato una definizione diversa, che non citava la Cassazione.

A proposito invece dell’attività motoria e sportiva la circolare precisa che saranno consentite «le sessioni di allenamento, a porte chiuse, degli atleti professionisti e non professionisti di discipline sportive individuali, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal Comitato Paralimpico italiano e dalle rispettive federazioni». In riferimento agli sport di squadra, la circolare scrive:

«Si ritiene sia comunque consentita, anche agli atleti, professionisti e non, di discipline non individuali, come ad ogni cittadino, l’attività sportiva individuale, in aree pubbliche e private, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri e rispettando il divieto di ogni forma di assembramento».