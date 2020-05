Si sarebbe dovuta tenere lo scorso marzo la seconda edizione di “Pensavo Peccioli“, il festival creato e diretto da Luca Sofri, peraltro direttore del Post, nella cittadina toscana di Peccioli, e che alla sua prima edizione aveva ottenuto grandi consensi e apprezzamenti: tra gli ospiti c’erano stati Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Irene Tinagli, Annalisa Cuzzocrea, Walter Veltroni, Michele Serra, Giuliano Ferrara, Eva Giovannini, Carlo Verdelli, e molti altri ancora.

La seconda edizione, con un programma altrettanto ricco, è stata annullata con poche settimane di anticipo, a causa del coronavirus. Il programma è di riprogettarla ad autunno, nelle modalità che saranno opportune. Ma Pensavo Peccioli ha voluto mantenere nel frattempo un’occasione di raccontare e discutere, e ha creato per il mese di maggio “Cosa sarà”, un festival online così spiegato dallo stesso Luca Sofri.

“Pensavo Peccioli si è presa un po’ di tempo per tornare a discutere di cosa sta succedendo: abbiamo riflettuto, aspettato, guardato in giro sui nostri schermi, e dopo due mesi ci siamo fatti un’idea di quello che potrebbe essere utile e interessante. Ovvero provare un po’ a capire cosa sta succedendo ma anche cosa succederà, adesso che una condizione che poteva sembrare temporanea ed eccezionale sembra più duratura e che abbiamo qualche elemento di comprensione in più. E farlo conservando il progetto di parlare con persone che fanno cose importanti o belle, o importanti e belle, come è nelle vecchie intenzioni di Pensavo Peccioli. Si chiama Cosa Sarà, e a tutte le cose palesi che evoca questo titolo aggiungo quel verso della canzone, su “questo strano coraggio o paura che ci prende”.