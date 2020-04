Papa Francesco dice che bisogna obbedire alle decisioni dei governi

In un periodo in cui diversi paesi stanno allentando le misure restrittive imposte finora per contrastare la diffusione del coronavirus, Papa Francesco ha scritto un messaggio su Twitter per invitare tutte le persone a continuare a obbedire alle disposizioni dei governi «perché la pandemia non torni».

In questo tempo, nel quale si incomincia ad avere disposizioni per uscire dalla quarantena, preghiamo il Signore perché dia a tutti noi la grazia della prudenza e della obbedienza alle disposizioni, perché la pandemia non torni. #PreghiamoInsieme — Papa Francesco (@Pontifex_it) April 28, 2020

Il messaggio del Papa sembra in netto contrasto con quanto detto invece ieri dalla CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, l’assemblea permanente dei vescovi italiani della Chiesa cattolica, che aveva duramente criticato la decisione del governo italiano di non avere incluso le messe nelle attività consentite a partire dal 4 maggio, giorno in cui saranno allentate alcune restrizioni prese per il coronavirus. In un comunicato la CEI aveva scritto che «la Chiesa esige di poter riprendere la sua azione pastorale».

– Leggi anche: Chi sono i “congiunti”