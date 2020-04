Tienimi Bordone, la raccolta della settimana

Tienimi Bordone è il podcast quotidiano di Matteo Bordone sul Post. Il titolo si capisce?

Metti che non si capisce: è un gioco di parole sul fatto che lui si chiama Bordone, ed è buffo, come quando si dice “tienimi bordone”, che vuol dire “spalleggiami, assecondami” e viene dalla musica, e però se uno pensa a Bordone e alla sua inclinazione a imparare e condividere e discutere un sacco di cose, fa ridere, perché sembra che dici “tienimi Bordone”. Tienimi Bordone.

Capito? Eh?

Era meglio “Tienimi Matteo”?

Questa è la raccolta delle puntate della settimana iniziata lunedì 13 aprile.

Lunedì 20 aprile – Unorthodox

Una miniserie in cui si parla quasi esclusivamente yiddish, che vale la pena recuperare



Martedì 21 aprile – I dieci anni del Post

E il suo essere un po’ fratello dei sakura



Mercoledì 22 aprile – Nuovi oggetti stupidi su Kickstarter

Lo facciamo per voi eh, per non farvi venire voglia di comprarli



Giovedì 23 aprile – Il disco di Fiona Apple ha preso 10

E non gliel’ha dato una rivista qualsiasi: qualcosa vuole dire



Venerdì 24 aprile – Devs, la nuova serie di Alex Garland

Lui è uno di quelli che fa una cosa molto bene, e poi si mette a farne altre altrettanto bene