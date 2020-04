Le foto di oggi in Parlamento

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte oggi ha parlato al Senato e alla Camera per informare sulle azioni svolte dal governo finora per contrastare la diffusione del coronavirus in Italia, e su cosa intende fare nelle prossime settimane. Come già scritto da Conte su Facebook, il programma sulla cosiddetta “fase 2”, quella delle “convivenza con il virus”, verrà annunciato entro la fine di questa settimana, ma Conte ha anticipato che si prospetta un programma di riaperture progressive delle attività produttive e commerciali, un programma che sia «omogeneo su base nazionale».

Conte ha annunciato anche che, oltre ai 25 miliardi di euro previsti dal decreto “Cura Italia”, il governo chiederà «uno spostamento degli obiettivi del bilancio 2020» pari a una cifra non inferiore a 50 miliardi di euro, per un intervento complessivo non inferiore a 75 miliardi. I fondi, ha detto Conte, verranno utilizzati per rafforzare il personale sanitario e il sistema di ammortizzatori sociali, e per introdurre misure nuove di sostegno alle famiglie e alle piccole e medie imprese.

In vista del Consiglio Europeo di giovedì 23 aprile, infine, Conte ha ribadito che le proposte fatte dall’Eurogruppo lo scorso 9 aprile non sono sufficienti per uscire dalla crisi, e che chiederà che il cosiddetto European Recovery Fund, il fondo per la ripresa ipotizzato dall’Eurogruppo, dovrà essere offerto a tutti i paesi interessati, dovrà essere mirato a far fronte a tutte le conseguenze negative della COVID-19 e dovrà essere immediatamente disponibile.