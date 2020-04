Le previsioni meteo per domani, martedì 21 aprile

Secondo le previsioni, domani il tempo sarà nuvoloso e il cielo coperto in tutta Italia. Al Nord è prevista pioggia soprattutto in mattinata e soprattutto su Alpi, Prealpi, Piemonte, Liguria, Pianura Padana ed Emilia-Romagna, ma dovrebbe smettere nel pomeriggio. Nelle regioni del Centro, del Sud e sulle isole il cielo sarà coperto con piogge un po’ ovunque durante la giornata: solo in Toscana, Umbria e Lazio sono previsti miglioramenti verso sera. In Sicilia sono previsti temporali di giorno e, anche qui, miglioramenti verso sera. Non ci saranno miglioramenti invece nelle regioni del Centro Italia: soprattutto verso l’Adriatico, dove continuerà a piovere per tutta la giornata.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.