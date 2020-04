Il prezzo del petrolio WTI è sceso al livello più basso degli ultimi vent’anni

Negli Stati Uniti il prezzo del petrolio è sceso oggi al livello più basso degli ultimi vent’anni a causa della diminuzione globale della domanda di greggio conseguenza della pandemia da coronavirus. All’apertura dei mercati europei il valore del West Texas Intermediate (WTI) – un tipo di petrolio il cui prezzo, insieme a quello del Brent, è usato come riferimento per il mercato mondiale – è sceso del 17,9 per cento a 14,99 dollari al barile, il livello più basso dal 1999. Sui mercati asiatici il prezzo del petrolio WTI è sceso fino a 14,47 dollari al barile.

Il crollo del prezzo c’è stato nonostante l’accordo della scorsa settimana fra i principali paesi produttori di petrolio (Opec+) per una riduzione della produzione con il taglio di 9,7 milioni di barili al giorno. Ridurre l’offerta non è però bastato a compensare il calo della domanda che è conseguenza del blocco di numerosissime aziende in quasi tutti i Paesi del mondo nonché delle limitazioni degli spostamenti. Nell’aprile 2019 la quotazione media del West Texas Intermediate era intorno ai 60 dollari al barile.