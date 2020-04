A maggio ci sarà il primo lancio spaziale con equipaggio di SpaceX

La NASA ha annunciato che il 27 maggio due astronauti americani partiranno per la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) su un razzo di SpaceX dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral, in Florida. Sarà il primo lancio spaziale con equipaggio a partire dal suolo americano dal 2011, quando venne abbandonato il programma Space Shuttle, e il primo – sempre per quanto riguarda i lanci con equipaggio – a essere effettuato su un razzo della società fondata nel 2002 da Elon Musk. A causa dell’epidemia di COVID-19, comunque, al lancio non assisteranno le solite folle nei dintorni del Kennedy Space Center.

Gli astronauti che partiranno sono Doug Hurley e Bob Behnken, che viaggeranno sulla capsula Crew Dragon, agganciata al razzo Falcon 9 (attualmente, gli astronauti lanciati nello Spazio viaggiano sulle Soyuz russe). Il lancio è previsto per le 16.32 ora locale, cioè le 22.32 italiane: per ora non si sa ancora quanto rimarranno sulla ISS Hurley e Behnken, che raggiungeranno l’americano Chris Cassidy e i russi Anatoly Ivanishin e Ivan Vagner, partiti lo scorso 9 aprile dal cosmodromo di Baikonur, in Kazakistan. Sia Hurley sia Behnken hanno alle spalle una lunga carriera di astronauti, che comprende diverse missioni del programma Space Shuttle e che da anni lavorano al programma SpaceX.

Nel marzo del 2019, SpaceX aveva portato a termine con successo una prova di lancio della Crew Dragon, che senza equipaggio si era agganciata alla ISS ed era poi stata riportata sulla Terra. Il Falcon 9, a cui sarà agganciata la Crew Dragon, è famoso per poter fare manovra dopo il lancio e tornare sulla Terra, potendo così essere riutilizzato. A riportare a Terra Hurley e Behnken sarà invece la stessa Crew Dragon.