È in corso un incendio nel castello di Berlino: c’è un ferito

È in corso un incendio nel castello di Berlino (Stadtschloss), un edificio storico la cui costruzione iniziò nel Quindicesimo secolo e che nel corso degli anni fu residenza imperiale e più tardi ospitò il parlamento della Repubblica democratica tedesca (DDR). L’edificio fu parzialmente distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale e negli ultimi anni è stata avviata una lunga e costosa opera di ricostruzione che si dovrebbe concludere nell’autunno del 2020.

Le autorità cittadine hanno detto che l’incendio è iniziato in un locale in cui si trovavano due cisterne per la fusione del bitume e che nell’incidente una persona è rimasta ferita: sul posto sono al lavoro 80 vigili del fuoco.

Berlin: Smoke billowing from the building site of the newly rebuilt Berlin Palace (Berliner Schloss). Berlin Fire dept. says a team of 50 are at the scene. Two tarmac/asphalt heating tanks were reportedly on fire. pic.twitter.com/L9ml7dusdJ

— Kate Brady (@kbrady90) April 8, 2020