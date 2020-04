L’altro Mondiale di Formula 1

Il Campionato mondiale di Formula 1 sarebbe dovuto cominciare domenica 15 marzo in Australia, ma non è mai partito: dopo l’Australia sono state annullate o rinviate le successive sette gare previste dal calendario. In attesa di capire quando sarà possibile fare iniziare la stagione, gli organizzatori stanno cercando di tenere vivo l’interesse degli appassionati coinvolgendo alcuni piloti veri nei Gran Premi virtuali, soluzione adottata in precedenza – e con successo – dal campionato NASCAR, e imitata più di recente dalla MotoGP.

The Stewards' decision for this one is gonna take some time to figure out… 😅 #VirtualGP #F1Esports pic.twitter.com/6ksxfM3Ke4

Il Campionato mondiale virtuale organizzato dalla Formula 1 esiste da tre anni e già da tempo si trovava in una fase di grande crescita. Si appoggia ai videogiochi ufficiali della Formula 1 sviluppati per console e pc dall’azienda Codemasters. Tutti i possessori del gioco possono partecipare alle gare online, le quali seguono fedelmente l’andamento della stagione reale. Tutte le scuderie di Formula 1 sono presenti con le loro squadre, composte tramite selezioni organizzate fra decine di migliaia di giocatori.

L’ultimo campionato disputato è stato vinto da David Tonizza della Ferrari Driver Academy, mentre il titolo costruttori è andato alla Red Bull. Il montepremi dell’edizione era di mezzo milioni di dollari, il più alto fissato fino ad ora.

Dopo le recenti complicazioni, a marzo la Formula 1 ha annunciato la creazione di un nuovo campionato con la partecipazione di alcuni piloti ufficiali. I primi a partecipare sono stati Lando Norris della McLaren e Nicholas Latifi della Williams, che hanno corso il Gran Premio del Bahrein insieme all’ex pilota inglese Johnny Herbert (Alfa Romeo), a Stoffel Vandoorne (Mercedes) e Nico Hulkenberg (Racing Point), entrambi con un recente passato in Formula 1. La gara è stata vinta però dal giovane collaudatore cinese Guanyu Zhou, che deve ancora correre un Gran Premio ufficiale in Formula 1.

Looks like 'unofficial practice' for the #VirtualGP is going well 😂

The gang are all getting up to speed for Sunday's race!

🎥 x @Charles_Leclerc's Twitch stream#F1Esports pic.twitter.com/bogO311BlJ

