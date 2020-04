Weekly beasts

Approfittando della nostra assenza, sono giorni in cui ci sono sempre più animali in città, a ricordarci che siamo principalmente ospiti, e nemmeno tanto discreti, su questa terra. Nelle cittadine gallesi arrivano le capre di montagna, a Milano le lepri (lo abbiamo raccontato qui).

Tra gli animali di questa settimana, però, non ci sono solo quelli venuti a vedere come stiamo. C’è anche un cane che potrebbe aiutarci molto, un leone che si gode il primo sole primaverile, conigli con un grande senso per la geometria, zebre neonate e neonati di scimpanzé, gatti di pessimo umore benché appena usciti dalla quarantena, cani con desideri estremamente condivisibili e due mani davvero molto simili tra loro.