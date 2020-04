Spencer Tracy, protagonista

Nella lista dell’American Film Institute delle 25 più grandi star maschili del cinema americano, Spencer Tracy è al nono posto, immediatamente davanti a, nell’ordine: Charlie Chaplin, Gary Cooper, Gregory Peck e John Wayne. E non è un brutto risultato per uno di cui IMDb ha scritto che aveva «un aspetto normale, da uomo qualunque». Tracy ha vinto due Oscar consecutivi come Miglior attore – alla fine degli anni Trenta, per Capitani coraggiosi e per La città dei ragazzi – ma fu nominato allo stesso premio per ben nove volte. I suoi due film più famosi li fece negli anni Sessanta, entrambi diretti da Stanley Kramer: Vincitori e vinti, sul processo di Norimberga, e Indovina chi viene a cena?, in cui è il padre di una ragazza bianca che si fidanza e presenta ai genitori un ragazzo nero.

Indovina chi viene a cena? fu il nono in cui Tracy recitò insieme a Katharine Hepburn, con la quale ebbe una lunga relazione. Tracy morì pochi giorni dopo aver finito quel film, nel 1967.

Spencer Tracy era nato 67 anni prima, nel 1900, a Milwaukee, in Wisconsin, e come molti altri attori della sua generazione passò dai teatri – quelli di Broadway, a New York – prima di arrivare a fare qualcosa di importante a Hollywood. Ci arrivò negli anni Trenta e il suo primo film di un certo livello fu Risalendo il fiume (Up the River) di John Ford, in cui recitò con Humphrey Bogart, anche lui agli inizi.

La prima nomination a Migliore attore invece l’ottenne nel 1937 per San Francisco e l’ultima per Indovina chi viene a cena?.

Solo Laurence Olivier ha avuto tante nomination da attore protagonista quante quelle di Tracy, a cui è capitato molto raramente di avere parti secondarie. In uno dei suoi film più famosi ha addirittura passato gran parte del tempo recitando da solo: è infatti stato Santiago, il vecchio di Il vecchio e il mare, il film di John Sturges del 1958, tratto dal romanzo di Ernest Hemingway.

Tracy morì di di diabete e quella di Indovina chi viene a cena? rimase la sua ultima interpretazione, e probabilmente una delle migliori della sua carriera.