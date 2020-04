La prima consulente sanitaria del governo scozzese si è scusata per aver frequentato la sua casa di villeggiatura, violando le sue stesse linee guida contro il coronavirus

La prima consulente sanitaria del governo scozzese, Catherine Calderwood, si è scusata con un discorso pubblico per non aver rispettato le sue stesse linee guida per limitare l’epidemia da coronavirus (SARS-CoV-2). Ieri Calderwood era stata fotografata nella sua casa di villeggiatura nella regione costiera di Fife, poco lontano da Edimburgo. Le foto erano poi state pubblicate dall’edizione scozzese del tabloid britannico Sun.

In seguito della pubblicazione, Calderwood ha ricevuto un richiamo ufficiale dalla polizia e si è scusata sul suo account Twitter. Oggi pomeriggio, durante la consueta conferenza stampa del governo scozzese, è intervenuta, ammettendo di avere frequentato la sua seconda casa più di una volta in queste settimane: «Non ho seguito i consigli che ho dato agli altri – ha detto Calderwood – e mi scuso per questo».

BREAKING: Scottish medical chief Catherine Calderwood has apologised for going against her own social distancing advice during the #coronavirus pandemic.

She said: "What I did was wrong. I'm very sorry. It will not happen again."

More on this story: https://t.co/IuAnJWbZsa pic.twitter.com/D2cwrb6MiZ

— Sky News (@SkyNews) April 5, 2020