Come funzionano le lezioni online del corso di giornalismo del Post

La prossima settimana comincerà il nuovo corso di giornalismo del Post organizzato con la scuola Belleville di Milano: per la prima volta, il corso inizierà online, adeguandosi alle restrizioni imposte dal governo per via del coronavirus. Poi, chissà.

Le lezioni online saranno in diretta, in streaming. Si terranno tutte su BellevilleOnline, la piattaforma per l’insegnamento a distanza della scuola Belleville. Ogni studente avrà un profilo personale con cui potrà seguire le lezioni in diretta, scaricare e caricare documenti, commentare e fare domande. Quasi come se si fosse tutti nella stessa aula.

Qualche settimana fa ne abbiamo fatta una sul coronavirus con il direttore Luca Sofri ed Emanuele Menietti. È andata così:

Le lezioni saranno per lo più divise in due parti: una di spiegazione e didattica frontale, un’altra di esercitazione e correzione. Quello che vedono gli studenti nello schermo, è questo. Spiegazione.



E correzione

Per info e domande, qui: info@bellevillelascuola.com.