In Turkmenistan è stata vietata la parola “coronavirus”

In Turkmenistan ai media statali è stato proibito di usare la parola “coronavirus”, ha segnalato Reporter Senza Frontiere, organizzazione internazionale che si occupa di libertà di stampa. I corrispondenti di Radio Free Europe raccontano poi di aver visto che nella capitale Aşgabat alcuni gruppi di persone sorprese a parlare della pandemia sono stati dispersi da agenti di polizia in borghese, che – sempre secondo la radio – adesso possono arrestare chi indossa la mascherina in pubblico.

Dai depliant informativi che erano stati diffusi nelle scorse settimane nelle scuole e negli ospedali, con le istruzioni sanitarie per prevenire il contagio, la parola “coronavirus” è stata sostituita con “malattia” o “infezione respiratoria”. La comunicazione ufficiale sull’epidemia nel paese è stata da subito insufficiente, e le misure restrittive sono state imposte senza grandi giustificazioni e spiegazioni: da una decina di giorni la capitale Aşgabat è stata chiusa, e gli spostamenti tra le province del paese sono stati fortemente limitati con posti di blocco e controlli.

Non è chiaro quale sia la strategia dietro questa censura imposta dal governo del Turkmenistan, che è formalmente una repubblica presidenziale ma concretamente una dittatura, guidata dal 2006 da Gurbanguly Berdimuhamedow. Le libertà civili nel paese sono represse come in pochi altri posti al mondo, e oltre al culto del presidente sono imposte severe restrizioni alla stampa. In queste settimane la mancanza di trasparenza del governo turkmeno è emersa anche dal conteggio ufficiale dei contagi da coronavirus nel paese: zero.

I confinanti stati di Kazakistan, Uzbekistan e Afghanistan hanno comunicato qualche decina di contagi, anche se si crede siano molti di più. L’Iran, che condivide centinaia di chilometri di confine con il Turkmenistan, è uno dei paesi più colpiti al mondo dall’epidemia, con decine di migliaia di casi e decine di morti (anche in questo caso, si pensa, ampiamente sottostimati). Ma ufficialmente in Turkmenistan non è stato ancora registrato nessun caso di coronavirus.