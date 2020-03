Donald Trump ha detto che invierà in Italia materiale sanitario per 100 milioni di dollari

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che invierà all’Italia «cose chirurgiche e mediche e ospedaliere» per un valore di 100 milioni di dollari per aiutarla ad affrontare la crisi sanitaria legata all’epidemia da coronavirus (SARS-CoV-2). Trump ha spiegato che si tratta di «cose di cui non abbiamo bisogno» e di cui negli Stati Uniti c’è abbondanza; ha aggiunto di aver promesso gli aiuti al presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante una telefonata lunedì sera.

In realtà in molti stati americani c’è carenza di ventilatori polmonari, tamponi per testare la positività al coronavirus ed equipaggiamento protettivo per il personale sanitario, come avevano denunciato a Trump, sempre lunedì, molti governatori sia Democratici che Repubblicani. L’annuncio di Trump ha quindi provocato negli Stati Uniti molte critiche.

