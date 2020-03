Il testo del decreto sui nuovi fondi per i comuni italiani

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto – annunciato nella serata di sabato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dal ministro delle Finanze Roberto Gualtieri – che riguarda «criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020». Il decreto è composto da 11 articoli e riguarda lo stanziamento di nuovi fondi per aiutare le persone che si trovano in maggior difficoltà a causa delle restrizioni imposte per l’epidemia da coronavirus. Le risorse messe a disposizione dal governo saranno distribuite tra tutti i comuni italiani in base alla loro popolazione e all’indice di povertà.

Il decreto e i suoi allegati si possono leggere qui.

