Le Olimpiadi estive di Tokyo verranno rinviate al 2021

Il primo ministro giapponese Shinzo Abe ha concordato con i membri del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) il rinvio di un anno delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi estive di Tokyo 2020 dopo aver preso atto delle complicazioni legate alla diffusione nel mondo del coronavirus.

To safeguard the health of the athletes and everyone involved in the Tokyo 2020 Games.

The Tokyo 2020 Olympic and Paralympic Games will now take place no later than summer 2021.

