I pazzi leggono il Post

«Gli operai leggevano il “Daily News”. Le casalinghe, “Newsday”. I pazzi, il “Post”.

“Il nonno legge il Post” protestai»

J. R. Moehringer, Il bar delle grandi speranze (The Tender Bar, 2005)

Il Post a cui si riferisce Moehringer è il Washington Post, chiamato anche The Post

J. R. Moehringer (New York, 1964) è un giornalista e scrittore statunitense, conosciuto in Italia soprattutto per aver scritto l’autobiografia del tennista Andre Agassi, Open (qui potete leggerne le prime pagine).

Nel 2000 vinse il premio premio Pulitzer nella categoria “Feature writing” per un reportage su Gee’s Bend, un’isolata comunità dell’Alabama dove vivono i discendenti di molti schiavi, pubblicato sul Los Angeles Times (lo trovate qui).

Il bar delle grandi speranze è un memoir in cui racconta la sua storia, l’infanzia nella casa dei nonni cresciuto da una madre single, il rapporto con il padre, l’inizio del lavoro come giornalista. Tra gli altri libri di Moehringer tradotti in italiano ci sono Pieno giorno, Oltre il fiume (cioè il reportage con cui vinse il Pulitzer) e Il campione è tornato.