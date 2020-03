Meteo: le previsioni per domani, giovedì 19 marzo

Le previsioni meteo per giovedì dicono che – purtroppo o per fortuna? non lo abbiamo ancora capito – sarà una gran bella giornata, sia di mattina che di sera, sia al Nord che al Sud. Le nuvole saranno rarefatte e fugaci, un po’ al Sud e un po’ al Nord, ma per gran parte del tempo ci sarà sole pieno e temperature miti. È un gran peccato che ci siano queste giornate ora che non possiamo e non dobbiamo uscire di casa, piuttosto che in autunno quando pioveva sempre ed eravamo tutti in giro. Ma forse è meglio affacciarsi e vedere un bel cielo, invece che il diluvio.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.