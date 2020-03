Google, smentendo una notizia data da Trump, ha detto che non sta progettando un sito internet per indicare dove fare i tamponi sul coronavirus

Google non sta lavorando con il governo statunitense per costruire un sito internet che indichi ai cittadini americani dove fare un test sul coronavirus (SARS-CoV-2), contrariamente a quanto aveva detto il presidente Donald Trump nel dichiarare lo stato di emergenza negli Stati Uniti. A un’ora dall’annuncio di Trump, Google ha spiegato che in realtà se ne sta invece occupando Verily – una società più piccola di Alphabet, la holding che controlla Google – e che il progetto almeno per ora avrà una portata molto più ristretta, limitata alle strutture dell’area metropolitana di San Francisco.

Statement from Verily: "We are developing a tool to help triage individuals for Covid-19 testing. Verily is in the early stages of development, and planning to roll testing out in the Bay Area, with the hope of expanding more broadly over time.

