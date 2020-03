Le ultime notizie sul coronavirus in Italia

Secondo gli ultimi dati diffusi dalla Protezione Civile le persone che in Italia sono risultate positive al test per il coronavirus (SARS-CoV-2) dall’inizio dell’epidemia sono in tutto 21.197: il dato comprende sia le persone “guarite” (1.966, 527 in più di ieri) che quelle morte (1.441, 175 in più di ieri). La Protezione Civile ha fatto notare che il dato dei morti è aumentato del tasso più basso degli ultimi giorni, cioè del 13 per cento. Le persone che risultano attualmente positive sono 17.750, 2.795 in più rispetto a venerdì (1.518 sono ricoverate in ospedale nei reparti di terapia intensiva, 190 in più di ieri).

La Lombardia continua ad essere la regione più colpita, con 9.059 persone attualmente positive (1.327 in più rispetto a ieri). Le persone ricoverate in terapia intensiva nella regione sono 732, aumentate di 82 rispetto a ieri. L’assessore lombardo alla Sanità Giulio Gallera ha detto SkyTg24 che al momento rimangono «10, 15 o 20 posti» in terapia intensiva in tutta la regione, mentre resta difficilissimo crearne di nuovi.