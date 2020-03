15 titoli da guardare su NOW TV

NOW TV è il servizio di streaming di Sky. Oltre alle trasmissioni live dei programmi più amati di Sky (come MasterChef e X Factor, quando in programmazione), ha un vasto catalogo di cose da vedere: da alcune delle serie tv più guardate nel mondo, come quelle di HBO, alle produzioni di Sky Original come Gomorra e le nuove ZeroZeroZero e Diavoli, e oltre mille film.

Visto che siamo molto più a casa in questo periodo è forse un buon momento per guardare film e serie tv per cui, prima, non si era trovato il tempo. Abbiamo scelto un po’ di serie, film e programmi disponibili su NOW TV, tra i titoli più interessanti e più recenti, per chi volesse farsi tentare dall’offerta.

1. ZeroZeroZero – disponibile on demand

Girata in tre continenti e in sei lingue, è serie basata sull’omonimo libro di Roberto Saviano, che racconta la cocaina nei grandi e complicati giri che fa per il mondo, da chi la produce fino a chi la consuma. La serie Sky Original è composta da otto episodi e per vederli tutti ci vogliono circa sei ore.

2. Westworld – Stagione 1 e 2 disponibili on demand, Stagione 3 dal 16 marzo

È una delle serie più ambiziose degli ultimi anni, per la complessità della sua trama e per tutte le possibili strade che potrebbe prendere (e spesso e volentieri prende) la storia. Inizia parlando di un futuristico parco a tema vecchio West in cui gran parte degli abitanti sono in realtà androidi quasi indistinguibili dagli esseri umani. Ma è uno di quei casi in cui bisogna dire che questo è proprio solo l’inizio, perché poi ne succedono di ogni. Per i più veloci, la sfida è guardare le prime due stagioni entro il 16 marzo, quando arriverà la terza (i cui trailer, in pieno stile Westworld, sono quantomeno spiazzanti). Se poi, guardandola, doveste sentirvi spaesati, è una serie che qui al Post abbiamo particolarmente a cuore e in passato ce ne siamo occupati spesso e piuttosto nel dettaglio.

3. Chernobyl – disponibile on demand

Una delle migliori serie del 2019, e probabilmente la miglior miniserie (premiata come tale ai Golden Globe). I suoi cinque episodi si vedono in meno di sei ore e sì, racconta gli eventi intorno al disastro nucleare che avvenne a Chernobyl, in Unione Sovietica, il 26 aprile 1986. I punti di vista sono soprattutto due: quello degli eroi che, spesso inconsapevoli di quello che stava accadendo, cercano di capire e risolvere (o quantomeno contenere) il problema, e quello di chi ha potere e non vuole capire il problema o cerca di nasconderlo o comunque minimizzarlo, per non compromettere l’immagine dell’Unione Sovietica o per scaricare le responsabilità su qualcun altro. Come raccontammo qui, per chi è forte in inglese, la visione della serie può essere accompagnata dall’ascolto di un podcast dedicato.

4. Bohemian Rhapsody – disponibile on demand

Il film sui Queen, in particolare su Freddie Mercury, celebre cantante della band che nel film è interpretato da Rami Malek. Nel 2018 fu il film che incassò di più in Italia e a inizio 2019 fu premiato con quattro Oscar, compreso quello a Malek come miglior attore. Una curiosità: per interpretare Mercury, Malek ha dovuto “indossare” dei denti finti.

5. Pets 2, Vita da animali – disponibile on demand



Il secondo capitolo animato risponde con ironia alla domanda: “Cosa fanno davvero gli animali domestici quando noi non ci siamo?”.

6. Diavoli – dal 17 aprile

Arriverà il 17 aprile ed è una serie sul mondo della finanza, tratta da un romanzo del 2014 di Guido Maria Brera. Prodotta da Sky e Lux Video, è stata girata tra Roma e Londra e tra i protagonisti ci sono Alessandro Borghi, Kasia Smutniak e Patrick Dempsey.

7. Babylon Berlin – Stagioni 1, 2 disponibili on demand, Stagione 3 dal 1° aprile

È una serie ambientata nella Berlino degli anni Venti, quindi ai tempi della Repubblica di Weimar. I protagonisti sono un poliziotto che cerca di mascherare un disturbo post-traumatico da stress e una poliziotta-impiegata che vorrebbe fare la detective. Per ora ci sono due stagioni, in attesa della terza che arriverà il primo aprile.

8. The New Pope – disponibile on demand

Non è la seconda stagione di The Young Pope, la serie di Paolo Sorrentino in cui Jude Law interpretava il giovane, affascinante e difficilmente decifrabile pontefice che sceglieva di farsi chiamare Pio XIII. Ma è comunque la serie da vedere dopo aver visto The Young Pope, perché parla appunto dell’arrivo di un nuovo Papa, interpretato da John Malkovich: colto, ironico, ricco, elegante e mondano, che vive in un castello poco fuori Londra ed è «prigioniero della routine e di un segreto inconfessabile».

9. Alessandro Borghese – 4 Ristoranti – disponibile on demand

Il programma in cui quattro ristoratori si sfidano, ognuno ospitando gli altri tre nel suo ristorante e venendo da loro giudicato per il servizio, il conto, il menu e la location. Il tutto con il cuoco Alessandro Borghese a fare da guida e da ospite (ma anche da attentissimo ispettore delle cucine) in ognuno dei quattro ristoranti in gara. Guardandolo ci si diverte, si imparano tante cose di cucina, e ci si appassiona alla gara e ai suoi risvolti socio-psicologici. Su NOW TV ci sono 5 stagioni, per 47 episodi totali; cioè quasi 200 ristoranti.

10. Cetto c’è, senzadubbiamente – dal 23 marzo

Sarà disponibile dal 23 marzo ed è il nuovo film in cui Antonio Albanese interpreta uno dei suoi personaggi più riusciti: Cetto La Qualunque, che tra le sue tante caratteristiche ha anche l’avverbiazione compulsiva. È del 2019 ed è il terzo capitolo della serie iniziata con Qualunquemente e proseguita con Tutto tutto niente niente.

11. Euphoria – disponibile on demand

È una serie atipica: peculiare nel suo stile di inquadratura, ripresa e montaggio e molto forte per i temi che tratta. La serie inizia con la protagonista, una ragazza nata tre giorni dopo gli attentati dell’11 settembre 2001, che dopo aver passato l’estate in una comunità di recupero va da uno spacciatore bambino per comprare nuove droghe. E questo è solo l’inizio di una serie che non passa di certo inosservata.

12. Watchmen – disponibile on demand

In quanto a serie intricata, stratificata e piena di citazioni, indizi e possibili evoluzioni della trama se la gioca con Westworld. E forse vince anche, visto che è una sorta di proseguimento di una famosissima serie a fumetti. Il fumetto è un’ucronia – una storia che si immagina una realtà alternativa, conseguente a fatti passati diversi da quelli realmente accaduti – ambientata negli Stati Uniti negli anni Ottanta, in un mondo in cui esistono i supereroi, che però sono in pratica diventati dei fuorilegge, e in cui il presidente è Richard Nixon, eletto per cinque mandati consecutivi. La serie tv è ambientata nel 2019 (un 2019 conseguente però alle premesse della storia a fumetti, quindi piuttosto diverso dal nostro) e, tra le altre cose, il presidente, anche lui in carica da diversi mandati, è Robert Redford. L’intera stagione si vede in otto ore.

13. His Dark Materials – disponibile on demand

È la serie tratta dai libri fantasy Queste oscure materie di Philip Pullman, che ha già ispirato il film La bussola d’oro. A occuparsi della serie è Jack Thorne, noto per Skins e Shameless e tra gli attori principali ci sono Lin-Manuel Miranda e James McAvoy. È già stata rinnovata per una seconda stagione ed è una interessante alternativa per nostalgici del Trono di Spade.

14. Spider-Man: Far From Home – dal 16 marzo

Disponibile dal 16 marzo, il più recente film in cui il famoso supereroe è interpretato da Tom Holland. Per l’occasione è possibile vedere anche gli altri Spider-Man: come la trilogia di Sam Raimi con Tobey Maguire e Kirsten Dunst, i due film diretti da Marc Webb, il film d’animazione premiato con l’Oscar, Venom e anche Spider-Man: Homecoming, sempre con Holland. La buona notizia, a proposito, è che dopo che qualcuno era stato un po’ in pensiero, Holland dovrebbe tornare a interpretare l’Uomo Ragno ancora per un altro film.

15. Family Food Fight – disponibile on demand

Un nuovo programma, che è iniziato giovedì sera, con Antonino Cannavacciuolo, Joe Bastianich e sua madre Lidia Bastianich. Ci saranno delle famiglie in gara tra loro per vedere chi cucina meglio e, in palio, un premio da 100mila euro.