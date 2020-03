Visto che bisogna stare in casa

Per tutti gli italiani che stasera dovranno rimanere a casa (cioé quasi tutti), una delle attività principali sarà la visione di qualcosa su qualche schermo. Su qualche canale televisivo, magari guardato da un computer, o su qualche servizio di streaming, magari guardato da qualche Smart TV. Qui avanti ci sono sette consigli di cose da guardare stasera: in tv, su un computer, su un tablet e se vi pare pure sullo smartphone (nessuno vi giudicherà e David Lynch non lo saprà mai). Qualcosa arriva da quella che quelli bravi chiamano televisione lineare (i canali, con gli orari di programmazione e le pubblicità in mezzo), il resto è scelto tra i nuovi arrivi dei principali servizi di streaming (che non hanno orari e quasi mai pubblicità).

Ulisse – “Alla corte di Sissi”, dalle 21.35 su Rai 1

Non è uno strano cross-over tra il noto personaggio della mitologia greca e la famosa imperatrice asburgica. È una replica dell’apprezzato programma di approfondimento e racconto storico di Alberto Angela, dedicato a Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach, «dal matrimonio a Vienna con l’imperatore Francesco Giuseppe fino alla drammatica morte nel 1898 a Ginevra per mano di un anarchico italiano». Due cose interessanti da sapere su colei che è passata alla storia come la “principessa Sissi” sono che non fu mai principessa e che sembra che nessuno la chiamasse Sissi.

I ponti di Madison County, dalle 23.01 su Iris

Un film piuttosto lungo (135 minuti) su una storia d’amore piuttosto breve, tra un fotografo incaricato di fare un servizio sui famosi ponti dell’Iowa e una casalinga di origini italiane, sposata e madre di due figli. Il romanzo da cui è tratto il film fu scritto in meno di due settimane. Il film, uscito a metà anni Novanta, ebbe ottimi incassi e buone recensioni. Lui è Clint Eastwood, lei è Meryl Streep. Va in onda in seconda serata, ma tanto – per chi ancora sta lavorando, da casa – domani è sabato.

Con Air, dalle 21.30 su Spike

Film alquanto tamarro con Nicolas Cage che interpreta un ex carcerato, appena scarcerato per buona condotta, che viene trasportato su un aereo che lo sta riportando a casa. Solo che, accidenti, su quell’aereo ci sono anche una serie di temibilissimi criminali che – chi avrebbe mai detto che sarebbe potuto succedere, mettendoli tutti insieme sullo stesso aereo – si liberano, prendono il controllo dell’aereo e lo dirottano. È uno di quei film assurdi, la cui assurdità si può però perdonare proprio perché il film stesso fa capire di saperlo, di essere un po’ assurdo.

Élite, su Netflix

È la serie spagnola che non è La Casa di Carta (che comunque tra qualche settimana tornerà con una nuova stagione) ma che ne condivide un po’ di attori. Parla di alcuni figli di operai che ottengono una borsa di studio per frequentare una prestigiosa scuola per ricchi, e dei tanti problemi che si verificano. Diciamo che se avete sessant’anni probabilmente non è la serie per voi, ma in realtà, chi può dirlo?

Atomica Bionda, su Infinity (ci sono due mesi di prova gratuita)

Un film d’azione fatto con cura, che non è solo botte, inseguimenti e cose che esplodono. C’è la Berlino di fine anni Ottanta, una colonna sonora ricca e vivace, una trama non banale, una regia curata e, soprattutto, Charlize Theron, che «fa tutto quello che fa John Wick, solo che all’indietro e sui tacchi». Se doveste scegliere di guardare questo, provate a far caso al lungo piano sequenza (apparente, perché in realtà ci sono dei tagli) dei pugni sul pianerottolo.

Tonya, su NOW Tv (ci sono due settimane di prova gratuita)

Il film biografico su una che faceva molto di quello che faceva una ballerina professionista, solo che sul ghiaccio e con dei pattini. Il problema, nel caso di Tonya Harding, il personaggio al centro del film, è però quello che fece e fece fare quando non pattinava sul ghiaccio. Ma, forse, è sbagliato dare a lei la colpa per quelle cose. Siamo stati volutamente ermetici sulla trama: chi la conosce, già sa («This world is a bitch, girl / Don’t end up in a ditch, girl»); chi non la conosce può leggerne qui, ma forse è meglio guardare il film, prima.

Celebrity Hunted, su Amazon Prime Video

Una nuova e originale serie di Amazon, i cui tre episodi sono disponibili da oggi. Ci sono una serie di personaggi famosi (famosi-famosi, non come quelli del Grande Fratello VIP) che devono scappare da degli esperti investigatori che, con un grande dispiegamento di mezzi e tecnologie, devono rintracciarli e catturarli. Succede però, a volte, che i famosi siano paciosamente seduti da qualche parte a prendere il sole mentre gli investigatori si arrovellano su dove diavolo possano essere; oppure che gli investigatori confabulino tra loro per scoprire complesse trame di fuga dei famosi mentre, nel frattempo, quegli stessi famosi si stanno chiedendo – senza trovare risposta – dove vada messo il detersivo in una lavatrice. Ne abbiamo parlato – della serie, non del detersivo – qui.