Cosa succederà ora in Serie A

Dopo la sospensione di tutte le attività sportive imposta dal CONI e confermata lunedì dal governo con un decreto in vigore da martedì, la FIGC si è riunita in settimana per iniziare a capire come potrà essere terminata questa stagione del campionato di Serie A. Trovare una soluzione non sarà semplice, considerando che nel frattempo si è verificato il primo caso di positività al coronavirus di un giocatore di Serie A, un fatto che potrebbe allungare i tempi della sospensione.

I club del campionato si riuniranno nuovamente venerdì e poi con la FIGC lunedì 23 marzo, la data in cui probabilmente si capirà che ne sarà della Serie A di quest’anno. Secondo le dichiarazioni del presidente federale Gabriele Gravina, se il campionato non potesse essere concluso come previsto dal calendario, le possibilità al vaglio di Lega e FIGC per rimediare sarebbero tre.

La prima opzione prevede il “congelamento” della classifica attuale e l’istituzione di playoff e playout per decidere promozioni e retrocessioni con dei piccoli tornei fra quattro squadre. Secondo i giornali, questa proposta sarebbe gradita al presidente federale, che l’ha proposta. La seconda ipotesi consiste nel non assegnare lo Scudetto né di retrocedere le ultime tre classificate, ma di garantire soltanto le qualificazioni alle coppe europee del prossimo anno. L’ultima, infine, prevede il “congelamento” della classifica e l’assegnazione dello Scudetto in base all’ultima giornata completa disputata (la 24ª giornata), così come per le retrocessioni.

Juventus 57 Lazio 56 Inter 54 Atalanta 45 Roma 39 Verona 35 Parma 35 Milan 35 Bologna 33 Napoli 33 Cagliari 32 Sassuolo 29 Fiorentina 28 Torino 27 Udinese 26 Lecce 25 Sampdoria 23 Genoa 22 Brescia 16 Spal 15

La prospettiva che il 4 aprile si torni a giocare è al momento lontana. Nei prossimi giorni i casi di positività tra i 305 giocatori di Serie A potrebbero aumentare – Juventus e Inter sono in quarantena – e così le misure di prevenzione. Inoltre, il contagio sta incidendo anche su coppe europee e campionati continentali, che nei prossimi giorni disputeranno probabilmente i loro ultimi turni prima di altre sospensioni. Se e quando la Serie A dovesse riprendere, molto dipenderà quindi anche dalla situazione nel resto d’Europa.