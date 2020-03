Santiago Abascal, leader del partito spagnolo di destra radicale Vox, è risultato positivo al coronavirus. Abascal ha scritto su Twitter di essersi sottoposto al test dopo aver saputo che Francisco Javier Ortega, segretario generale di Vox, era risultato positivo. Ha scritto che sta bene, che sta lavorando da casa e che chiederà al presidente del governo di partecipare alla prossima riunione in videoconferenza. Anche Macarena Olona, ​​portavoce dei deputati di Vox al Congresso, è risulta positiva: «Oggi più che mai è tempo per noi spagnoli di essere uniti e dimostrare perché la Spagna è la migliore nazione del mondo», ha scritto in un tweet.

Este martes, al conocer el positivo de Javier Ortega, me puse en cuarentena y pedí a un laboratorio privado un test de Covid-19. La prueba también ha dado positivo así que seguiré trabajando desde casa. Gracias por vuestra preocupación aunque me encuentro razonablemente bien. — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) March 12, 2020