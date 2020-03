La ministra della Salute britannica è risultata positiva al coronavirus

Nadine Dorries, ministra della Salute e parlamentare britannica, è risultata positiva al coronavirus. È la prima parlamentare del Regno Unito a risultare positiva al test, in un paese in cui sono finora stati individuati più di 300 casi di contagio. Dorries, che ha 62 anni ed è una parlamentare del Partito Conservatore, ha comunicato che il dipartimento della Sanità sta tracciando tutti i contatti che lei ha avuto negli ultimi giorni e che lei si trova in isolamento già da venerdì. Dorries ha scritto su Twitter che ora sta bene ma di essere preoccupata per la madre, che è stata in contatto con lei, che ha 84 anni e che in questo momento ha la tosse (tutti motivi per cui nelle prossime ore sarà fatto un test anche a lei).