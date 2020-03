Un’altra strana giornata in Italia

Le foto che raccontano il secondo giorno di restrizioni applicate a tutta Italia per contenere il coronavirus (SARS-CoV-2) mostrano Milano con strade e piazze deserte: in stazione Centrale e alle fermate della metro non c’è quasi nessuno, qualcuno corre sul Naviglio Centrale, qualcuno legge al parco, rigorosamente senza nessuno attorno.

Piazza San Pietro a Roma è vuota e ci sono file di persone un po’ distanziate ai supermercati, qualcuno al ristorante. C’è anche qualche immagine da Codogno, dove martedì è stata la prima giornata senza nuovi contagiati.

